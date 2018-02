Končno normalna zima

Prihodnji teden nas bo zeblo do kosti, a tisti z nekoliko daljšim spominom se bodo spomnili, kako je bilo včasih.



Večinoma nas ne zanima, kdaj ozelenijo drevesa. Pomembno je, da so se zbudijo in da za zimo pridejo topli dnevi. Tudi suhe zime brez snega, se mi zdi, v osemdesetih in devetdesetih niso bile takšna redkost. Zanimiv pogled pa daje branje čebelarske literature. Napovedi cvetenja so močno navzkriž v primerjavi z dejanskim stanjem v naravi v zadnjih letih. Robinija (akacija), denimo, je še pred desetletjem na Štajerskem cvetela sredi maja, lani je (žal pozebla) že konec aprila. Lipa je bila še ne tako dolgo junijska bera čebel, zdaj cveti že maja ...