Koristna škoda

Velika pričakovanja, usmerjena v skupno javno naročanje, so se razblinila. Dobri dve leti in pol trajajoči razpis za zdravila, ki so ga v imenu vseh bolnišnic vodili največji strokovnjaki za javno naročanje z dveh ministrstev, ni prinesel bistvenih prihrankov, pač pa nekaterim celo škodo, kažejo prvi podatki. Nesmiselno je torej pričakovati velike prihranke iz javnega naročanja. Nesmiselno je misliti, da bo skupno javno naročanje odrešitev za zdravstvo.