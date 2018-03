Krka z »viagro«

Farmacevti so izjemno močen svetovni lobi. A preden se lotimo enostranske kritike, je vendarle treba pojasniti, zakaj imajo farmacevti tako veliko denarja in zakaj se združujejo, razdružujejo, zakaj občasno kupujejo vse, kar je povezano z zdravjem, spet v drugih časih pa se vračajo k svoji osnovni dejavnosti.

Ta teden je revija Economist objavila analizo farmacevtske panoge, ki med drugim razkriva, da povprečni strošek razvoja zdravila znaša dve milijardi dolarjev (1,6 milijarde evrov). Razvijalcem kopij oziroma generičnih izdelkov je nekoliko lažje, saj že vedo, kaj pripraviti. Naj ponazorim. Krka in Lek, paradna konja slovenske farmacije, sta razvijalca generičnih zdravil. Krka registrira okoli 20 zdravil na leto. A tudi oba skupaj bi si le stežka privoščila strošek razvoja novega zdravila. Seveda so stroški razvoja različni, od nekaj milijonov do nepredstavljivih vsot. Prav pri teh najdražjih pa so pogosto največji zaslužki, a se pogosto tudi zalomi.