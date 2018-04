Lažni prapori

Največja nevarnost se skriva v uzurpaciji oblasti in podrejanju vseh družbenih sistemov in podsistemov.

Na madžarskih volitvah bo očitno spet slavila desnica. Vendar je to le površna orientacijska oznaka, ki je pravzaprav popolnoma zgrešena, če kje, potem na evropskem vzhodu in jugovzhodu ločnice med levico in desnico ni več mogoče več potegniti.

Z zelo redkimi izjemami so stranke postale povsem neprepoznaven politični hibrid, ki si arbitrarno in pragmatično izposojajo najrazličnejše teme, načela in principe, s katerimi nagovarjajo volivce, pri tem pa neredko zaidejo v absurdna nasprotja s samimi seboj.