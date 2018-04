Legalno po ovinkih

Predvidoma leta 2019 bodo prve kmetije lahko začele uradno ponujati storitev celodnevnega varstva za do šest starostnikov. Toda svojo dopolnilno dejavnost so uradno morale poimenovati drugače – kot nastanitev na kmetijah. Drugače bi jim lahko socialni inšpektorji na podlagi zakona o socialnem varstvu preprečili izvajanje neinstitucionalne oskrbe starejših.



Celodnevno varstvo starostnikov zunaj dragih institucij v Sloveniji zaradi strogih zakonodajnih zahtev (kadrovskih in infrastrukturnih) skoraj ne obstaja. Alternative sistemu so v praksi zato zelo različne: oskrba na črno, napol legalne oblike varstva in odhodi več sto Slovencev v cenejše hrvaške družinske domove z bistveno bolj ohlapnimi in življenjskimi zakonskimi zahtevami.