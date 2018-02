Lekcija po drugem odhodu s Slovenske 35

Postavljanje Banke Slovenije zunaj demokratičnega nadzora domačih institucij pač ne more biti legitimna drža.

Guverner Boštjan Jazbec že drugič predčasno končuje službovanje v najožjem vodstvu Banke Slovenije. Leta 2008 je zaradi konceptualnih razhajanj s tedanjim guvernerjem Markom Kranjcem odstopil kot član sveta in se nato zaposlil v Mednarodnem denarnem skladu (IMF).

Tokrat poldrugo leto pred iztekom mandata odhaja v ugledno evropsko institucijo v Bruselj, kjer se bo ukvarjal z reševanjem evropskih bank. Za njim ostajata prazen fotelj v palači na Slovenski 35 in borba za oblast v eni ključnih državnih institucij, zadnje čase ohromljeni z notranjimi razprtijami in napetostmi.Kako je lahko guverner, ki je bil aprila 2013 izvoljen z zgodovinsko rekordnimi 77 glasovi poslancev – soglasno sta ga podprli tako tedaj vladajoča Pozitivna Slovenija kot opozicijska SDS –, zdaj ostal povsem brez domače politične podpore, zraven pa si je v javnosti nakopal vrsto zagrizenih kritikov in nasprotnikov?