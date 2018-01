Varnost, stabilnost, solidarnost. To so trije pojmi, s katerimi želi Bolgarija v prvi polovici leta, ko bo na čelu sveta EU, zaznamovati evropsko politiko. Proevropska članica z jugovzhodnega roba Unije, ki še ne sodeluje v dveh jedrnih projektih, evru in schengnu, bo v zapletenih okoliščinah poskušala narediti več, kot se pričakuje od rutinskih predsedstev, ki so pred desetletjem z lizbonsko pogodbo izgubila še nekaj svojega pomena. Letošnje leto v Uniji naj bi bilo leto odločitev.



»Po brexitu, volilni zmagi Donalda Trumpa in begunski krizi je na začetku leta v Evropi vladalo negativno, skoraj apokaliptično vzdušje. V leto 2018 vstopamo veliko bolj optimistični. To je predvsem zasluga boljšega gospodarskega položaja. Veliki izzivi Evrope nikakor niso bili razrešeni, a nastal je nov manevrski prostor in lahko je narediti napredek,« je ob koncu leta v Süddeutsche Zeitung ugotavljal eden od vodilnih bolgarskih razumnikov Ivan Krastev.