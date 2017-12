Luški torpedo

Luka Koper v novo leto pluje z novim kapitanom in prvima častnikoma, potem ko je državi uspelo krivdno odpoklicati Draga Matića. Dolgotrajni ogenj med rušilcema uprave in delavcev ter na drugi strani države je razkril tako prizadevanja interesnih krogov po ohranjanju statusa quo kot težave pri upravljanju državnega premoženja. Nevzdržna je bila tudi nezmožnost dogovarjanja med zdaj že nekdanjo upravo ter lokalno skupnostjo, vlado in Slovenskim državnim holdingom (SDH), saj je zavirala (še) boljše poslovanje Luke Koper in predvsem njen razvoj.