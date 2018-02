Mahanje z juani

Vzpostavitev letalske povezave med Slovenijo in Kitajsko je lahko dobrodošla, med »Kitajsko« in Kitajsko pa že nekoliko manj.

V Mariboru je bilo v torek »silvestrovanje«. V dvorani Union je lokalna televizijska postaja RTS pripravila praznovanje ob začetku kitajskega novega leta, ki so se ga udeležili tudi kitajski veleposlanik v Sloveniji, mariborski župan in oba podžupana. Na prvi pogled nič posebnega, pač praznovanje in kurtoazna gesta lokalnih politikov, vendar se za Maribor zdi, da postaja nekakšna kitajska vstopna točka v Slovenijo.



Kar nekaj je bilo amaterskih podjetniških podvigov, spet drugi so se izkazali za povsem neutemeljene obljube župana Andreja Fištravca, ki izjemno rad počitnikuje na Kitajskem, nekaj pa je tudi nespornih pokazateljev, da se zdi Kitajski Maribor dovolj zanimiv.