Mantra strokovnosti

Pravi profesionalec ne le sledi pravilom in načelom svojega poklica, temveč to počne tudi z entuziazmom in predvsem z naklonjenostjo do svojih sodelavcev in podrejenih. Misel indijskega pisca Amita Kalantrija je namenjena najprej menedžerjem oziroma šefom, ki vse prepogosto pozabljajo, da so tovrstne strategije ne le veliko bolj prijetne za vse vpletene, temveč tudi veliko bolj učinkovite kot vzvišen, omalovaževalen ali ukazovalni pristop. Da o osnovni dostojnosti niti ne govorimo.

To velja v poslovnih sistemih, še bolj pa v kulturnih institucijah. Ne zato, ker bi bili umetniki ekskluzivna kasta, temveč ker je njihovo delo zelo specifično, zato potrebujejo zelo domišljene in subtilne mehanizme za spodbujanje ustvarjalnosti. Strokovnost in obvladovanje metjeja so zgolj pogoj in še zdaleč ne tudi zagotovilo za uspešen projekt, vedno je toliko spremenljivk, improvizacij in negotovosti, da brez ustreznih odnosov in komunikacije končni rezultat ne more biti optimalen.