Merjenje mišic po rusko

Trd objem ruskih lastnikov, ki že nekaj časa stiska poslovanje Slovenske industrije jekla – Sija in je bil v preteklem letu tudi vzrok za odhod številnih dobrih kadrov, je ta teden prinesel nov preobrat. Najprej je skupščina iz nadzornega sveta odslovila dva ruska predstavnika, nato pa so nadzorniki v upravo imenovali dva stara nova člana Tiborja Šimonko in Igorja Malevanova, ki sta v vodstvu jeklarske družbe že sedela. Uradno gre za izboljšanje korporativnega upravljanja, neuradno pa za merjenje mišic med ruskim bratoma Zubitski.



Kot kaže, se je mlajši brat Andrej Zubitski, ki je tudi šef Sija, odločil, da se bo uprl starejšemu Evgeniju, ki odločevalske niti vse bolj koncentriral v svojih rokah in se v poslovanje Sijevih družb vmešaval mimo vseh pravil korporativnega upravljanja, saj ni bil član nobenega organa družbe. Očitno je izkoristil svoj vodilni položaj v Dilonu, prek katerega ruska družina obvladuje jeklarsko skupino, in iz nadzornega sveta pometel bratove kadre ter imenoval nadzornike po svoji meri. Hkrati je v upravo nastavil nekdanje Sijeve kadre, ki naj bi povrnili zaupanje deležnikov, saj so ti zaradi dogajanja v podjetju v zadnjih mesecih vse bolj dvigovali obrvi.