Miza, na kateri se bo lomila Evropa

Kdaj lahko mine kolektivna potrpežljivost? Kako dolgo bo še mogoče po špansko arogantno in po evropsko ignorantsko preizkušati mir v Kataloniji, ne da bi zagovorniki neodvisnosti izgubili živce?



Nedeljska aretacija nekdanjega predsednika Katalonije Carlesa Puigdemonta v Nemčiji je na ulice Barcelone in drugih večjih katalonskih mest in prav tako Bruslja pognala na desettisoče protestnikov, ki so vzklikali, da je »Puigdemont predsednik« in da je treba »politične zapornike spustiti na prostost«. Katalonska miroljubnost se nervozno spreminja, nedeljska statistika – ko se je ogorčena množica v Barceloni prelila od predstavništva evropske komisije do nemškega konzulata, medtem pozivala k splošni stavki ter vzklikala, da je treba »vztrajati na osamosvojitveni poti« in kakšna »sramota je Evropa« – je skrb vzbujajoča: v trkih med policijo in demonstranti je bilo ranjenih okrog sto ljudi, devet so jih aretirali.