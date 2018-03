Mraza ni več

Slovenija se tudi uradno segreva. To ni presenečenje, vsi delni podatki so to potrjevali, enako kot vsi nenavadni in rekordni vremenski pojavi, ki smo jih čutili skoraj vsi. A so dolgoročni nizi podatkov kljub temu zelo koristni, odločevalcem povedo, da je treba nekaj storiti, saj v prihodnje ne bo bolje, pa tudi vsem tistim, ki pravijo, da podnebne spremembe ne obstajajo, če je tako mraz, je mogoče elegantno odgovoriti.

Čas pa je, da zadeve končno začnemo celostno reševati, ne kot do zdaj, ko smo zdravili simptome, potem pa odpravljali še stranske učinke »zdravil«.