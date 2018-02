Vlada je težko pričakovala odločitev ustavnih sodnikov o drugem tiru, a razsodba je nov udarec najpomembnejšemu projektu Cerarjeve ekipe. Namesto da bi gradbinci že mesec dni gradili dostopne ceste, zakon o drugem tiru in z njim celotni projekt ostajata mrtva črka na papirju.



Ustavni sodniki sicer niso ugotovili, da bi bilo z referendumom o drugem tiru kaj narobe. S tem se niso ukvarajali. Razsodili so, da vlada lahko sodeluje v referendumski kampanji in se izreče za ali proti zakonu, ki bo na referendumski presoji. Ne sme pa porabljati proračunskega denarja za prepričevanje volivcev samo v svoj prav, ampak mora predstaviti vse argumente - za in proti zakonu. Odločanje o usodi drugega tira pa so položili v roke vrhovnih sodnikov.