Naših 10 najbolj branih komentarjev

L. Z.

Predstavljamo deset zapisov, ki so po branosti segli najvišje na lestvici najbolj branih komentarjev v letu 2016.



Na prvo mesto se je uvrstil tekst, v katerem Jožica Grgič razpravlja o pravici do splava. »Frančišek, ki pravi, da ni greha, ki ga ne bi bilo mogoče izbrisati, ne neha opozarjati duhovnikov in škofov, naj bodo usmiljeni, naj odpuščajo in naj ne izključujejo ljudi. Njegove besede očitno še niso segle do Slovenije,« ugotavlja.



Velik odziv - dovolj za drugo mesto na lestvici - je prejel tudi zapis Milene Zupanič o zakonu o zdravstveni dejavnosti. Med drugim zapiše, da »enostavna matematika kaže, da bodo bolniki zato čakali še dlje«.



Tretji najbolj bran komentar je napisal Boris Šuligoj. V fantastičnem razočaranju se sprašuje, kako bo samostojna Slovenija poravnala dolg do ribičev, ki so vsa leta brez državne pomoči branili mejo in izgubljali svoje mreže.



1. mesto: Nadškof in morilka







Jožica Grgič: Pričakovati bi bilo, da bi nadškof Stanislav Zore na praznik Marijinega vnebovzetja spoštljivo spregovoril o vseh ženskah, in ne le o devici Mariji, tudi o tistih ženskah, ki niso tako kot ona »sprejele daru materinstva in postale varuhinje življenja«. Pomenljivo je, da se je nadškof raje skliceval na mizoginega Boštjana M. Zupančiča kakor na papeža Frančiška. Foto: Tomi Lombar/Delo





Milena Zupanič: Znanec mi je včeraj povedal, da odhaja k urologu v Zagreb. Pa zakaj ravno Zagreb? »Videl sem reklamo in se pozanimal - v redu so. Pri nas urologov ni dovolj, skoraj nič ne delajo privatno, v javnem pa je treba zelo dolgo čakati,« mi je zaupal svojo moško težavo. Foto: Tobias Schwarz/Reuters





Boris Šuligoj: Navadne ljudi zanimajo tuzemeljske stvari: kdaj bodo piranski ribiči lovili na svojih loviščih, kdaj se bodo portoroški turisti spet kopali tako, kot so se, kaj zdaj s prebivalci, ki so izgubili svoj prostor ob Dragonji, čeprav so leta plačevali davke tej državi? Foto: Voranc Vogel/Delo





Boštjan Videmšek: Ni lahko napisati in še manj sprejeti, da terorističnih napadov v Evropi v bližnji prihodnosti ne bo manj, kvečjemu obratno. Toda podobe, ki smo jih v zadnjem letu med drugim videli v Nici, Londonu, Stockholmu in Barceloni, bodo - če že niso - kmalu postale »nova normalnost«, celo način komunikacije. Foto: AP





Eduardo Brozović: Iz skoraj zapuščenega gradbišča se nam je zgodil arhitekturni biser. Ko bomo po likofu popili zadnje kaplje šampanjca, bomo morali zbrati pogum, da bomo pogledali v njegovo drobovje in se zamislili. Kako dolgo bo stal naš košarkarski Tadž Mahal ob tako trhlih temeljih? Slovenija nima več niti kluba srednjega evropskega razreda. Foto: AP





Jernej Suhadolnik: Zanimivo: le Parižani, Madridčani in Slovenci so se osredotočili na domnevne sodniške napake v Barceloni, kar ni presenetljivo. Pri nas spodrsljaji mejijo na konec sveta, v tujini so del poti do uspeha. Tudi zato Slovenci pogosto privoščljivo izpostavljajo negativne zgodbe, kot naj bi bila zadnja na štadionu Camp Nou. Foto: AFP





Anuška Delić: Pohlep je zahrbtna bolezen. V kombinaciji z občutkom nepremagljivosti je lahko tudi uničujoča. Najbrž bi vedel o tem kaj povedati tudi nekoč nepremagljivi Sergej Racman. Številna nova razkritja o njegovem poslovanju, s katerimi smo danes napolnili Ozadja, so namreč na stežaj odprla vrata v prosluli kinematografsko-igralniški imperij in na ogled postavila različne bolezenske simptome. Karikatura: Marko Kočevar





Milena Zupanič: Če bi vlada Mira Cerarja sledila lastni zamisli, bi morala omejitev dela v prostem času predlagati tudi za vse druge javne uslužbence. Za profesorje, pravnike, igralce, policiste. Bo parlament za vse poklicne skupine uzakonil tako visoke kazni? Bo Slovenija svetovni unikum po prepovedovanju dela? Foto: Jure Eržen/Delo





Anuška Delić: Skrivnosti Cipra novinarjem, ki smo sodelovali na projektu Rajski dokumenti, niso bile razkrite. Toda pridejo na vrsto. To je zdaj neizpodbitno. Karikatura: Marko Kočevar





Željko Matić: Postavitev plošče z ustaškim pozdravom v Jasenovcu je morda najhujši, vendar ne osamljen incident, povezan z vse bolj navzočim zgodovinskim revizionizmom. Foto: Reuters