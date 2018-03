Naslikan labod se je spremenil v grdega račka

Parlamentarni preiskovalci politične odgovornosti za projekt Teš 6 bodo dobili svoj delež pozornosti, pa če bo njihovo poročilo prišlo do obravnave državnega zbora ali ne. Ko je predsednik države Borut Pahor Matjažu Hanžku in kolegom zatrdil, da največjemu projektu v samostojni Sloveniji ni posvečal pozornosti, ker je imel druge obveznosti, denimo z Jadranko Kosor, je že s tem vzbudil nekaj zgražanja. Zdaj ugotavljajo, da je zagotovo vedel vse ključne podatke in o tem preiskovalcem lagal. Posledic najbrž ne bo, mogoče bo le katera od strank zahtevala Pahorjev odstop.V letu pred plačilom prvega obroka Alstomu, 85 milijonov evrov decembra 2009, in malo po tem je Šaleška dolina v podporo projektu vpregla vse razpoložljive konje, celo SD in SDS sta se zbližali. Teš niti za ta prvi obrok ni imel denarja, a ni bilo težav. Gospodarski minister Matej Lahovnik je dal mnenje, finančni minister Franc Križanič ga je odobril in HSE, ki ga je vodil Borut Meh, je lahko najel 30 milijonov evrov posojila, kar je soglasno potrdil tudi njegov nadzorni svet. Nakazal ga je Tešu, ki ga je še vodil Uroš Rotnik, ta pa Alstomu, skupaj s 55 lastnimi milijoni. Tako se je projekt dejansko začel in nadzorniki HSE, ki jih je vodil Franc Žerdin, so se konec januarja 2010 strinjali, da je »Teš 6 pomembna nacionalna strateška naložba, namenjena zagotavljanju varne, do okolja prijazne in zanesljive preskrbe Slovenije z električno energijo«. In dodali, da tako menijo tudi v GZS, Cigri, energetski zbornici in drugod.Skratka, vse je bilo nastavljeno tako, da je šel projekt naprej, ne glede na podražitve in sume provizij. Če bi Pahor leta 2009 samo enkrat podvomil o projektu, bi z njim mogoče malo počakali in ga pocenili ali pa celo ustavili. A tveganje za razkol v stranki je bilo skoraj gotovo preveliko. Dolina je trdna baza, dva velenjska župana, Srečko Meh in Bojan Kontič, sta s podpisoma podprla zakon o državnem poroštvu za Teš 6. Teš je dolgo velikodušno podpiral vse vrste družbenih dejavnosti v okolici, denarja je bilo dovolj, obljube pa so bile, da bo z novim blokom vse še boljše, poleg čistejšega zraka, seveda. Toliko bolje je, da zdaj Kontič toži Teš.Razmere so se spremenile, Teš 6 je zadnja premogovna elektrarna, ki sta jo podprli EIB in EBRD. Iz naslikanega laboda je zrasel grdi raček, ki tolče izgubo in ne more delovati brez manj učinkovitih starejših blokov. To nekaj pove tudi o strokovnosti pogajalcev Teša z Alstomom o projektu. Kar so hoteli, so tudi dobili, bi lahko kdo rekel.Za pravo higieno in poduk za naprej bi poskrbeli kazenske in odškodninske tožbe ter davčni postopki. Toda vse tožbe so še vedno na stopnji preiskav, nobena še ni prišla na sodišče, v davčnih postopkih pa niso zmogli povezati Rotnika in Teša 6 ali Alstoma, ki ga je medtem prevzel General Electric. Nič še ni znanega niti o tožbi HSE zoper General Electric na arbitražnem sodišču. Sage še ni konec.

Nujno je bilo, projekt je moral čez vse ovire. Foto: Jože Suhadolnik/Delo