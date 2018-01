Tradicionalni posvet slovenske diplomacije, danes se je za zaprtimi vrati začel na Brdu pri Kranju, razgrne aktualne zunanjepolitične zadrege. Zbrani diplomati od političnega vrha dobijo usmeritve in navodila za delo. Tokrat je prva tema arbitražna razsodba, konec leta se je iztekel rok za implementacijo sodbe, ki jo Hrvaška zavrača. In vendar bi bil pogled, usmerjen samo na uveljavitev arbitražne odločbe, preozek. Pomembnejša od Hrvaške je za Slovenijo Evropa.



To je malce nakazal tudi današnji govor predsednika republike. Borut Pahor je poudaril »krepitev vloge Slovenije kot dela zahodnega sveta« in umestitev v nastajajoče jedro najtesneje povezanih članic Evropske unije. Najviše na diplomatski agendi pa je zdaj očitno prizadevanje za uveljavitev arbitražbe razsodbe.