Ne guglamo, zdaj franamo

Mogoče bi, ko prvič srečate dr. Kozmo Ahačiča, specialista za starejši slovenski jezik, pomislili, da gre za še enega dolgočasnega profesorja slovenščine, kakršni so vam šli na živce v času guljenja šolskih klopi. Toda dr. Ahačič je v zadnjih letih postal dokaz na dveh nogah za to, da je lahko jezik, pomislite, celo slovenski jezik, zanimiv. Ne samo za sloveniste, celo za mlade. To dokazuje najprej s tem, da se slovenski slovnici sam posveča s tolikšno strastjo, da mu je v manj kot desetletju uspel izjemen opus. Ta ne zajema le poglobljenih raziskav o zgodovini slovenske misli o jeziku, ampak tudi delo pri različnih slovarjih.Dr. Ahačič je pogumno ugriznil v izziv digitalizacije. Dokazal je, da lahko prav z digitalizacijo približa slovenščino vsakemu uporabniku. Če ste do zdaj guglali, kaj pomeni določena beseda in kako se pravilno napiše, zdaj lahko franate. Na spletnem naslovu Fran niso samo slovarji, ampak je to po zaslugi dr. Ahačiča celovit portal priročnikov slovenščine: slovarji (SSKJ, zgodovinski, terminološki), zgodovinske slovnice, pravopis in svetovalnica. Zelo pozitivno vlogo ima predvsem svetovalnica: ljudje so se začeli aktivno zanimati za jezik, jezikovna vprašanja, kako je prav in zakaj. Znanje slovenščine ne pomeni samo vedeti, kje je treba postaviti vejico. Pomeni predvsem zmožnost uporabljati slovenščino v vseh položajih od pogovora s staro teto do suverene uporabe v znanosti in različnih strokah.Po drugi strani je dr. Ahačič naredil največ s tem, da je svoje raziskovalno delo in jezik kot le malokdo pred njim približal mladim v obliki zelo simpatičnih knjižnih izdaj. Dr. Ahačič je dokazal, da je slovenski jezik zanimiv. S tem, ko je odpravil enega najtrdovratnejših stereotipov v našem prostoru, da je slovenščina samo za sloveniste, si več kot zasluži naziv Delova osebnost leta.

Slovenščina za vse. Karikatura: Marko Kočevar