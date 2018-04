Ne le turizem

Aktualni gospodarski minister Zdravko Počivalšek je na sedanji položaj prišel iz turizma, konkretno iz Term Olimij, in kot kaže ob izteku njegove mandata, bo na tem področju pustil dva pečata: ponovno osamosvojitev Slovenske turistične organizacije in povečanje sredstev za promocijo države na eni strani ter na drugi sprejetje strategije, ki predvideva lastniško konsolidacijo državnih turističnih družb pod eno streho. A to drugo že od vsega začetka sproža številne pomisleke, vprašaji pa se z bližajočimi volitvami le še množijo.