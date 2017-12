Neprijetno ogledalo

Fakultete bi morale »proizvajati« iskan in zaposljiv kader.

V Sloveniji imamo okoli 940 študijskih programov, kar je izjemno veliko programov na študenta. Od leta 2010 zbiramo podatke o študentih oziroma diplomantih, še vedno pa nimamo izračuna, koliko jih študij konča v roku oziroma kakšna je sploh učinkovitost našega izobraževalnega sistema. Je res zelo nizka, precej pod 50 odstotkov, in je prav to vzrok ponavljajočih se priporočil OECD za uvedbo šolnin za redni študij?

Na ljubljanski filozofski fakulteti, na primer, je v lanskem študijskem letu študij prve stopnje v roku končalo le 28 odstotkov diplomantov. V Veliki Britaniji v roku konča študij več kot 80 odstotkov študentov, prav tako visoka je učinkovitost izobraževalnega sistema na Danskem, kjer so pred štirimi leti z reformo povezali financiranje izobraževalnih institucij in študentov z njihovo uspešnostjo študija. Podobno je na Nizozemskem, Češkem in Poljskem ...