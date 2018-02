Novi oklepniki za stare vojake

Kdor se bo te dni vozil po slovenskih cestah med Mariborom in Postojno, bo zagotovo opazil številne oklepnike in druga vojaška vozila. Brez skrbi, ne dogaja se nič posebnega, vojaki imajo na svojem osrednjem vadišču Poček pri Postojni vajo, v vojaškem žargonu ji rečejo ugotavljanje pripravljenosti.



V koloni so vojaki, podčastniki in častniki, ki povečini, v nasprotju z nekaterimi že uveljavljenimi predstavami, celo imajo cele škornje in uniforme. S svojo službo, delovnimi razmerami, plačo in kariernimi obeti pa jih velika večina ni zadovoljnih. Dejstvo, da je lani za službo v vojski zaprosilo manj kot 300 ljudi, torej polovico manj kot leta 2016, pri čemer vojski manjka več kot 800 ljudi, zgovorno priča o staranju in kadrovskih stiskah vojske.



Slovenija je pod stalnim pritiskom svojih zavez Natu. Daleč smo od obljube, da bi dva odstotka bruto domačega proizvoda namenili za obrambo in da bi večji delež vojaškega proračuna usmerili v nakupe opreme na račun deleža, ki je namenjen plačam.