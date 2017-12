Novoletno darilo Vrhniki

Namesto izpolnitve novoletnih obljub prebivalci Vrhnike doživljajo praznično nočno moro. Kemis, ki od požara maja ne opravlja osnovne dejavnosti, je v zadnjih mesecih pospešil sanacijo poškodovanega dela hale za skladiščenje nevarnih odpadkov in že skoraj končal obnovo jeklene nosilne konstrukcije. Odstranjena streha in fasada sta razkrili, da jo je požar dodobra ukrivil. Knjižica Zgradbe in požar (2012) navaja, da so kritične temperature za poškodovanje jeklene konstrukcije med 350 in 650 stopinjami Celzija, pri temperaturi okoli 600 stopinj pa ta izgubi okoli 75 odstotkov nosilnosti. V prvih urah požara v Kemisu so dimni plini dosegali temperature okoli 800 stopinj Celzija. Če bi upoštevali zgolj ta podatek, bi moralo podjetje nosilno konstrukcijo v celoti zamenjati, a jo je le okrepilo z vmesnimi jeklenimi križi. Ali bo to dovolj, lahko le ugibamo, saj o kakšnem poročilu strokovnjakov za statiko ni bilo govora.