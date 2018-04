Od dobrega ne bežijo

Da bi se ponovila zgodba iz jeseni 2015, ko se je Evropa znašla pred veliko preizkušnjo zaradi migrantskega vala, je malo verjetno. A se bodo evropske države najbrž še dolgo ukvarjale s tovrstno problematiko, saj na vratih stare celine, mnogi so že na Balkanu, in obalah Sredozemskega morja čaka na tisoče mož, žena in otrok, ki v zahodni Evropi vidijo še edino upanje za boljši jutri.



Ker ob izbruhu migrantske krize ni bilo ne enotnosti ne pravega odgovora velike evropske družine, kako se (humanitarno) odzvati na nastalo situacijo, so posledice še danes. In bodo gotovo še dolgo. Sledil je padec »schengna« in ponovna mejna kontrola nekaterih držav, kot v časih velikih napetosti so se na mejo vrnile rezilne žice in ograje. Vse tako imenovane tehnične ovire pa bodo preventivno ostale še dolgo. Tudi zaradi nepredvidenih razmer, predvsem na Bližnjem vzhodu. S ponovnim mejnim nadzorom in fizičnimi ovirami med državami Evropske unije je padla tudi ena večjih vrednot evropske skupnosti.