Okopi in premiki

V Natovih državah skoraj z zavistjo spremljajo hitro premičnost ruskih sil, kadar Rusija izvaja velike manevre, kakršen je bil lani velika vaja Zapad, in siceršnje operacije. Odkar se je leta 2014 zgodila Ukrajina, se je položaj v vzhodnem delu zavezništva temeljito spremenil in tamkajšnjim članicam se zdi, da so bile že zasedene, preden bi v Bruslju, tako v Natu kot v EU, politiki začeli odločati o skupni obrambi in napotitvi enot k njim.



S prvo, bolj simbolično navzočnostjo zavezniških sil so baltske države in Poljska vsaj psihološko dobile občutek večje varnosti. A transport vojaških sil in opreme po Evropi je še vedno šibka točka. Tako je, denimo, v mirnem času premeščanje sil iz oporišč v osrednji Nemčiji na vaje v Romuniji ne samo transportni, ampak tudi velik birokratski zalogaj, saj članice seveda ne dovoljujejo tujim, tudi zavezniškim enotam prostega gibanja.