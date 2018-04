Oksimoron sodelovanja

Pobuda o mediaciji Bruslja med Slovenijo in Hrvaško o prenesenih deviznih vlogah je dobra.

Hrvaški premier Andrej Plenković se po slabem letu vrača v Slovenijo. Nazadnje se je v Ljubljani oglasil, ko je prišel povedat, da arbitražne odločbe, ki jo je dva tedna pred tem objavil tribunal mednarodnih sodnikov z nalogo določiti mejo med Slovenijo in Hrvaško, ne priznavajo. Da je zanje neobstoječa, sicer pa da so odnosi med državama dobri, prijateljski.

No, od takrat ne da odnosi med državama niso ne dobri ne prijateljski, ampak so na najnižji ravni od leta 2006, ko so se oboroženi policisti gledali čez puškine cevi ob reki Muri.