Olimpijska pričakovanja

Zastava brez države in država brez zastave sta bila najbolj zgovorna simbola odprtja 23. zimskih olimpijskih iger v Južni Koreji. Negativni je bil brez dvoma ta, da Rusija kot domnevno največja dopinška grešnica v olimpijski družini ne sme uporabljati svojih simbolov. Korakanje njenih športnikov pod olimpijsko zastavo načenja še zadnje ostanke olimpijskih vrednot iz De Coubertinovih časov.



Na srečo prirediteljev iger je bil drugi simbol precej močnejši in opaznejši. Korejci, ki so v vojni formalno že več kot 65 let, so skupaj korakali pod zastavo, na kateri sta bili južna in severna polovica polotoka eno. Sporočilo miru so okrepili še z brezčasnim napevom Johna Lennona, ob katerem si ni težko predstavljati sveta brez mej in vojn.