Orbán in Evropa

Veliko presenečenje bi bilo, če bo v prihodnjih letih po še eni zmagi Viktorja Orbána iz Budimpešte prišlo kaj drugega kot nadaljevanje napadov na bruseljsko birokracijo, hujskanje proti migrantom, nadaljnje spodkopavanje temeljev liberalne demokracije. Njegovi sledilci doma in po Evropi bodo še bolj samozavestni. Spopad z osrednjim evropskim tokom je del Orbánove ideologije in EU kot celota si bo morala priznati, da poskus ignoriranja smeri razvoja Madžarske ni nikakršna strategija.



To, kar se dogaja na Madžarskem in celotni višegrajski skupini, je sicer res bolj regionalni pojav. V4 že tako deluje kot trden blok kvečjemu navzven, navznoter so v njem številne razpoke. Tudi svoje gospodarske in druge strateške cilje lahko četverica doseže le znotraj evropskega (finančnega) okvira. Iz bitk proti evropskemu jedru, denimo pri glasovanju o migrantskih kvotah leta 2015, so višegrajke izšle kot poraženke. Pri takšnih temah zaveznic nimajo.