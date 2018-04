Osamljeni Macron

Tudi po letu dni v Elizejski palači razmeroma mlad in zelo ambiciozen francoski predsednik še kaže veliko navdušenje nad Evropo. Svoj projekt prenove EU, pravzaprav projekt njenega novega rojstva, zagovarja ob vsaki priložnosti, z veliko patosa in kot pravi državnik. Niti strasbourški govor ni bil izjema. Bil je logično nadaljevanje govora na Sorboni pred več kot pol leta, ko je jasno začrtal, kaj so njegovi cilji na področju EU. Po izvolitvi nemške vlade pričakuje, da se bodo veliki načrti le začeli uresničevati, saj da okno priložnosti ne bo več dolgo odprto.