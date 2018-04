Plin je velik posel, seveda tudi politično

Vse velike energetske družbe imajo tesne povezave s politiko, veliki meddržavni posli pa tudi niso le tehnično dogovorjeni. Dobrih 600 milijonov evrov vredna petletna pogodba za dobavo ruskega plina v Slovenijo, po 600 milijonov kubičnih metrov na leto, je za ruskega plinskega in naftnega giganta Gazprom poslovno manjša zgodba. Dogovori z drugimi državami vsebujejo več deset milijard evrov vredne količine. A geopolitične razmere so tako zaostrene, da je vsak prijatelj in partner zelo pomemben.



Slovenski politiki ne bi mogli nežneje pihniti na dušo, kot da ji rečete, da je enako pomembna kot nemška ali katera koli druga. Ko to reče drugi človek družbe, ki ima nekajkrat večje prihodke, kot znaša slovenski proračun, je to še več vredno.