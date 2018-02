Pod tuji dežnik

V Sloveniji se je že odprla nova fronta, in sicer za položaj guvernerja in prazno mesto v svetu Banke Slovenije.

»Obstaja ključno vprašanje, kaj bomo delali po tem, ko krize ne bo več.« S tem opozorilom je Boštjan Jazbec začenjal svojo guvernersko pot. Verjetno si ni mislil, da se bodo težave zanj v resnici začele šele po koncu krize oziroma po koncu bančne sanacije.

S kakšno popotnico Jazbec odhaja iz Banke Slovenije? Banke so danes kapitalsko trde in njihove bilance večinoma očiščene slabih posojil, Sloveniji se je tudi zaradi bančne sanacije izboljšala bonitetna ocena, gospodarstvo pa laže jezdi na valovih svetovne gospodarske rasti. Pri tem obstaja ključen pomislek, ali je bila cena, ki so jo za to plačali davkoplačevalci, delničarji bank in imetniki njihovih podrejenih obveznic, previsoka.