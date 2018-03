Pokvarjeni algoritmi

Zastrupljeni 66-letni dvojni britansko-ruski tajni agent Sergej Skripal je nekoč, če se komu to sploh še zdi pomembno, britanski tajni službi izdal več ducatov ruskih agentov. V Moskvi so ga zato leta 2004 prijeli in obsodili na 13 let zapora. Leta 2010, ko so ga Rusi zamenjali za izpustitev svojih »špijonov«, je dobil zatočišče v Veliki Britaniji. Ste že kdaj slišali, razen v kakšnem slabem filmu o Jamesu Bondu, da bi tajne službe ubijale svoje že zdavnaj odslužene agente in da bi to počele s »svojim« strupom, ki nosi na daleč prepoznaven ruski »genski zapis«? Zgodba je podobno trhla kot tista o »novičoku«.