Politična tekma brez favorita obeta vroče povolilno obdobje

Cerarju je uspelo s šokom pritegniti pozornost javnosti, vprašanje pa je, ali mu jo bo uspelo ohraniti do volitev.

Predsednik vlade Miro Cerar je minuli teden, ko je v državni zbor posredoval odstopno izjavo, pognal ustavno kolesje, ki nas bo pripeljalo do zgodnejših volitev. Če so se konec prejšnjega tedna v javnosti mnogi še spraševali o ozadjih njegove poteze, je pred nami po prespanem poznozimskem vikendu slika veliko bolj jasna.



Cerar je namreč, ko je bil prignan do skrajne točke, odigral na edino karto, ki mu je še ostala. Namesto da bi vztrajal pri drži jamrajočega premiera, se je odločil poiskati rešitev – odločil se je za taktiko šoka. Predsedniki vlad imajo običajno na voljo tri skrajne poteze, ki kratkoročno umirijo pregreta politična čustva ali razvozlajo blokado: rekonstrukcijo vlade, zaupnico ali odstop. Cerar se je zaradi bližine rednih volitev odločil za edino logično potezo – odstop. S tem je sicer oslabil podobo uspešnega premiera, a je z odstopom vendarle veliko več pridobil kot izgubil.