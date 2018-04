Že skoraj povsem nepomemben povod lahko pripelje do zastoja.

Največja nevarnost svetlim gospodarskim časom je verjetno dejstvo, da so prebivalci v razvitih državah relativno polni vsega. Sedem let gospodarskega vzpona in visoka stopnja zaposlenosti sta pripeljali v položaj, ko jih ima večina dokaj nov avtomobil, telefon, računalnik, opremo v stanovanju ...