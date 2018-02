Pomanjkanje referenc

Sedem let je minilo, odkar so začele delati referenčne ambulante (RA). Čeprav je številka pravljična, rezultati niso. Ministrstvo za zdravje je prepričano, da še bodo, češ da se učinki tovrstnih preventivnih programov na zdravju populacije pokažejo šele dolgoročno.

Čez koliko časa bomo torej izvedeli, koliko obiskovalcev ambulant je nehalo kaditi, koliko jih je shujšalo, kolikim je uspelo ukrotiti naraščajoče vrednosti holesterola ipd., ni znano. Je pa znano, da so storitve RA uvrstili v program dela ambulant družinske medicine, ker narašča število pacientov, ki jih obiskujejo, in ker so ti s storitvami zadovoljni. Obiskovalcem ambulant se zdi še posebej hvalevredno, da imajo tam diplomirane medicinske sestre, zaposlene za polovični delovnik, čas za individualen klepet in 45-minutni posvet, ki ga zdravnik nima. Medtem ko temu zaradi vse večjega števila bolnikov ne preostane drugega, kot da se ukvarja s kvantiteto in ob tem tvega napake, je v omenjenih ambulantah vse podrejeno kvaliteti.