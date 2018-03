Pomorska država?

Slovensko politiko znova in znova nagovarjajo logistični lobisti, naj vendar pozabi na pomorstvo in ga prepusti v upravljanje tistim, ki se na morje spoznajo, torej tujcem. Saj tudi tržaški kontejnerski pomol upravlja švicarsko podjetje MSC. Čeprav je treba v oklepaju dodati, da so lastniki švicarskega podjetja vendarle Neapeljčani, torej Italijani. Švica nima morja, a ima kljub temu velik vpliv v pomorstvu. Ne le z ladjarjem MSC; premore tudi enega največjih ladijskih vpisnikov v Evropi. Oni brez morja vidijo prednosti vpisnika, nam pa pomorska naravnanost pride do živega samo na 7. marec.

Slovenija je svojo pomorsko usmerjenost dala na preizkušnjo leta 2007 in leta 2012, ko je prodala 55 odstotkov Splošne plovbe za 116 milijonov evrov. Zdaj pa se čudi, če nemški ladjar v krizi prodaja ladjevje in če so vse glasnejše napovedi o možni selitvi podjetja iz države. Zakaj bi moral ladjar poslovati v državi, ki očitno ne kaže velikega interesa, da bi mu pomagala z zakonodajo? V Sloveniji bi ustanovili ladjarska podjetja tudi drugi, če bi bile razmere do ladjarstva prijazne.