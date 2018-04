Porogljivi nasmehi poslancev SMC Mateji Vraničar Erman?

»Če je ta znesek za nekoga previsok, se sprašujem, za koga, civilizacijska dolžnost pa je, da država zagotovi delo, ravno tako je civilizacijska dolžnost, da poskrbi za najbolj ranljive.« S temi besedami je Saša Tabaković v imenu poslanske skupine SMC izrazil podporo noveli zakona o socialnovarstvenih prejemkih, ki zvišuje socialno podporo za samske in pare brez otrok. Državni zbor jo je sprejel s 33 glasovi poslancev SMC in Levice.

Sama novela in skrb, ki jo največja vladna stranka zadnje dni kaže do najbolj ranljivih, imata kar nekaj napak. Denarna socialna pomoč za samsko osebo se bo z današnjih 298 evrov dvignila na 385 evrov. A le do konca leta, potem bo 331 evrov, kolikor je že v izhodišču predlagala ministrica za delo, družino in socialne zadeve Anja Kopač Mrak. Zakaj bodo okoli 36.000 samskim prejemnikom podpore namenili višji znesek za sedem mesecev, potem bo pa v redu tudi vsota, ki jo pristojno ministrstvo zagovarja kot vzdržno, niso pojasnili. Laikom se zdi to precej absurdno, saj se cene življenjskih potrebščin gotovo ne bodo znižale.