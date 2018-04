Posluh za nadarjene

Nekateri otroci svojo nadarjenost pokažejo zgodaj, drugi jo skrivajo v sebi in se razcveti šele pozneje. Znano je, da najbolj genialni in talentirani ljudje v zgodovini niso bili pridni in vestni učenci, da so sovražili šolo. Morda zato, ker je omejevala njihovo svobodo ter so bile njihove ideje preveč divje in posebne za ustaljen šolski red.



Nadarjenosti so različne; učenci z visokim IQ imajo ponavadi najboljše ocene, na drugi strani pa so ustvarjalne duše, ki niso nujno odličnjaki, saj se obsesivno ukvarjajo predvsem s stvarmi, ki jih zanimajo in za katere imajo talent. Nadarjenost je potencial, znanje in talent se bosta razvila, če bo učenec aktiven, če bo delal tisto, kar ga veseli in zanima.