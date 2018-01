Podjetja, ki bodo od danes oddala prijavo na razpis javnega štipendijskega sklada v okviru programa celovite podpore za aktivno staranje delovne sile, se bodo lahko potegovala za skupno skoraj 9 milijonov evrov, potem ko se ve, da je celoten program vreden skoraj 30 milijonov (predvsem evropskih) sredstev. Za denar, namenjen podjetjem, da bodo lahko bolj načrtno in smiselno vodila karierno prihodnost svojih starejših delavcev. Gre za malho, namenjeno generaciji plus, generaciji, ki je v gospodarstvu vse bolj iskana in potrebna. Seveda tudi zaradi demografskih problemov in posledic, ki smo jih desetletja ignorirali.Podjetja bodo s tem denarjem financirala tako imenovane strategije za upravljanje starejših zaposlenih. Si predstavljamo, da ne takšne z danes na jutri, s katerimi bodo reševali zgolj akutne probleme pomanjkanje delovne sile. Ampak predvsem takšne, s katerimi bodo učinkovito upravljali vedno večjo skupino starejših sodelavcev, jih motivirali za vseživljenjsko učenje in aktivacijo, za to, da se bodo čim bolje računalniško, e- in sploh digitalno izobrazili, pridobili veščine in kompetence, ki jih zahteva današnji, še bolj pa jutrišnji izziv gospodarskega in družbenega razvoja. Podjetja pri nas praviloma v svoje zaposlene po njihovem 45. letu tako rekoč ne vlagajo več, pravijo poznavalci. Kar je seveda napaka. Zato je program tudi namenjen že populaciji 45+. To je dobro, čeprav niti opozoril, naj se ta sredstva »ne pokurijo na pamet«, ne kaže spregledati.A še bolj pomembno je, da se bo ob novih politikah, ki merijo na vseživljenjsko karierno usmeritev starejših, enako hitro in kakovostno razvijal ustrezen delovnopravni in sploh sistem, ki bo upošteval fizične in vse druge zmožnosti generacije plus. Torej pravila igre, ki ne bodo sledila le načelu, bolj si star, bolj si zaposljiv, ampak oblikovala do delavcev, tudi starejših, prijazna in odgovorna podjetja.

