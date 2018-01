Pravila igre

Kaj se pravzaprav dogaja v zakulisju boja za Gorenjsko banko, ki jo hoče prevzeti srbski milijonar Miodrag Kostić in tako s svojim kapitalom, ki mu marsikdo pripisuje dvomljiv izvor, vstopiti v evropski bančni sistem? Stroka sicer ne pomni, da bi se pri nas že zgodilo, da bi nekdo napovedal prevzem, nato pa ga ni objavil in od njega tudi ni odstopil. Kostić komentarjev ne daje, ni pa zelo verjetno, da se bo ta 57-letni poslovnež, večinski lastnik holdinške družbe MK Group, ki je pri nas najprej kupil portoroški hotel Kempinski Palace, leta 2016 postal lastnik 14 odstotkov Gorenjske banke in svoj delež v njej povečeval ter se pojavil kot zainteresirani investitor še v vrsti drugih zgodb, zdaj banki odpovedal.