Prehitevanje po desni

Tako rekoč vsake evropske volitve pokažejo isti trend: socialdemokracija izgublja glasove, njen zaton je strukturen, ne more več pridobiti volivcev. Izida v dveh velikih članicah EU, Italiji in Nemčiji, v obeh je leva sredina doživela zgodovinski poraz, sta samo najbolj aktualen primer, lani so bili ponižujoče poraženi socialisti v Franciji, podobno socialdemokrati v Avstriji. Britanski laburisti so edina velika evropska levica, ki je v zadnjem času pridobila glasove.

Zagon dobiva desnica. Poimenujejo jo z raznovrstnimi imeni: »nacionalistična desnica«, pa »suverenistična«, »radikalna«, »skrajna«, »ksenofobna«, »protievropska«, »populistična«. Postala je druga najmočnejša politična sila na celini, umestila se je pred levosredinske stranke.