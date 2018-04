Prerivanje za prestol

Tisti poljub med Luigijem Di Maiem in Matteom Salvinijem ostaja nepozaben. Mural z rimske fasade je objavila večina evropskega časopisja, simbolno je ponazoril celoto dogajanja na italijanskem političnem prizorišču. Oziroma konsolidacijo osi med zmagovalcema volitev, Gibanjem 5 zvezd in Ligo. Prvaka v tesnem objemu, potem ko sta se presenetljivo hitro dogovorila o razdelitvi položajev predsednikov senata in zbornice ter se pripravljala na možnost koalicije. Nakar prepir.



Ne moreta iz svoje kože, pričkata se, kdo je poklican, da prevzame oblast. Ta teden se bodo pri predsedniku republike začeli formalni pogovori o oblikovanju vlade, dolg, zelo mučen proces; tudi za Sergia Mattarello, ta po ustavi imenuje novega predsednika vlade. In vprašanje je, ali bo dogovarjanje sploh prineslo rezultat in bo Italija dobila novo vlado.



Ne prvouvrščena stranka ne desnosredinska koalicija nima dovolj glasov, da bi lahko vladala sama, možnost koalicije otežujejo različni programi in osebna stremljenja, oba voditelja želita ali zase ali za stranko prvenstven položaj. Di Maio se sklicuje na 32 odstotkov Italijanov, ki so prvo marčno nedeljo glasovali zanj. Salvini, ki se ponaša s podporo 17 odstotkov volivcev, je prepričan, da Ligi pripada položaj zato, ker je na čelu desnosredinske koalicije, in ta ima 37 odstotkov glasov, to je več kakor Gibanje 5 zvezd. Pred dnevi v pogovorni oddaji Porta a Porta je bil skrajnodesničarski politik očitno suveren, razvidno je bilo, da je njegov pogled uprt samo proti palači Chigi.