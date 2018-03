Približevanje na Odri

Z obiskom v Varšavi manj kot teden po ponovni izvolitvi in le tri dni po obisku v Franciji nemška kanclerka Angela Merkel potrjuje tradicionalno pomembnost dobrih odnosov z vzhodno sosedo. A ji poljska konservativno-nacionalistična vlada vsaj do zdaj ni olajšala truda in to ne le zaradi še nerešenih zahtev po gigantskih odškodninah več kot sedem desetletij po koncu druge svetovne vojne.



Tako kot za vrh EU in številne druge članice je tudi za Nemčijo nesprejemljivo poljsko politično obračunavanje s sodstvom, pa naj v Varšavi še tako zagotavljajo, da so nekaj podobnega svoje čase naredili tako v Nemčiji kot v Franciji. Poljsko po drugi strani skrbijo francosko-nemški načrti tesnejšega evrskega sodelovanja, pri čemer lahko računa na pomisleke nekaterih severnoevropskih držav – in morda tudi konservativnega Berlina, ki še naprej nasprotuje »transferni uniji«.