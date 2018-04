Po mesecih priprav so se številnim evropskim potrošniškim skupinam s skupinsko tožbo proti Volkswagnu pridružili tudi slovenski vozniki te znamke – vzrok je goljufiva oprema za zavajanje dizelskih emisijskih testov. Zadeva je bila v zraku že vse od izbruha afere jeseni leta 2015, posebno po tem, ko je Volkswagen odškodnino priznal ameriškim lastnikom problematičnih vozil, v Evropi pa je nemški proizvajalec vedno trdil, da je dovolj popravilo.

Evropske potrošniške organizacije so menile drugače in o tem, kdo ima prav, bodo zdaj odločala sodišča. Vprašanje je, kako hitra bodo. Lahko se še vprašamo, ali so res prizadeti le vozniki teh vozil ali tudi okolje, ki so ga z izpuhi dodatno obremenjevali volkswagni?