Pst, nekdo je nekaj rekel

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je delavna, kot že dolgo ni bil delaven noben minister za zdravje. Menda je na ministrstvu od ranega jutra do pozne noči, po dvanajst ali celo šestnajst ur na dan. Zadnje čase kroži v zvezi s tem šala: če bi ministrica malo manj delala, bi bilo v zdravstvu veliko bolje.



Preden je prišla, je bilo bolje. Čakalne dobe so bile precej krajše, malodušja v zdravstvu je bilo manj, zdravstvo pa tudi ni bilo tako zelo zbirokratizirano, kot je zdaj. Vlada je bila na papirju zelo uspešna; prenovila je tri pomembne zdravstvene zakone in še nekaj manj pomembnih, pacientom pa je podelila nove pravice. Kot vsemogočni bog jim je obljubila, da bodo prišli na vrsto v dveh tednih in tudi pravico do drugega mnenja v javnem sistemu, kar je finančno in kadrovsko precej velik zalogaj.