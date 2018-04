Referendum kot trening

Najkasneje 13. maja se bo Slovenija jasneje zavedela, kako nepotreben je bil še en referendum o drugem tiru. Tega bi se morali zavedati tudi sodniki, ki so odločili o njegovi ponovitvi. Izkazalo se bo, da je vladna kampanja zanemarljivo vplivala na izid prvega referenduma, zato ni bilo razloga za njegovo razveljavitev. Sama kampanja pa bo še enkrat razgalila, da pobudnikom referenduma sploh ni do resne razprave o zakonu, ampak si želijo predvsem zavlačevati že tako predolgo zamujen projekt ali pa preprosto »trenirati« za volitve.

V kampanji bo zelo malo besed resnično namenjenih zakonu, torej načinu financiranja in upravljanja drugega tira, ter sodelovanju Madžarov pri tem, vrsta udeležencev pa bo razpravo usmerjala v (ne)smiselnost trase, gradbeno in železniško tehnologijo, česar napadeni zakon ne obravnava. Z vsem tem so nasprotniki prišli na plan prepozno, tik pred oddajo pripravljalnih del, in ne, ko je bil čas, denimo leta 2005, ob sprejemanju prostorskega načrta.