Sankcije so Ruse zgolj poenotile v ljubezni do Putina.

Tudi največji strokovnjaki po svetu si niso edini glede tega, kakšni so gospodarski učinki sankcij, ki jih ZDA, Evropska unija in nekatere njihove zaveznice uvajajo od začetka zadnje ukrajinske krize - Washington pa svoji kaznovalni politiki do Moskve tako ali tako zvesto sledi še iz časov nekdanje Sovjetske zveze.

Ta največji pobudnik tovrstne »diplomacije« je utrpel najmanj škode, saj je trgovinska menjava med ZDA in Rusijo na ravni ameriško-belgijske oziroma znaša le kak odstotek celotne ameriške trgovinske bilance. Pač pa je sankcijska vojna najprej zelo prizadela članice Unije, čeprav se trend spreminja, saj so lani gospodarsko najmočnejše evropske države Francija, Nemčija in Italija povečale trgovinsko menjavo z Rusijo za 26,5, 19,5 in 17,3 odstotka.