Še Machiavelli je imel mejo

Zadnje plakatno obračunavanje koprskega župana Borisa Popoviča s kriminalistom, ki ga je v preteklosti preganjal po uradni dolžnosti, je še eno od poglavij v vse daljšem nizu ekstremnih dejanj kontroverznega slovenskega župana. Kriminalist ni prvi ne zadnji, ki si ga je župan tako privoščil. S tem le še poglablja makiavelistično teorijo o cilju, ki posvečuje sredstvo. Popovič seveda ni bral renesančnega filozofa, ki je pisal o tem, da so krutosti in trdo ravnanje nujni za vzdrževanje stabilnosti in moči. A še Machiavelli izhaja iz prepričanja, da je sprejemljiv cilj takšnega obnašanja le utrditev in moč države, ne moreta pa biti krutost in nepravičnost opravičilo za utrjevanje oblasti in moči posameznika.

Popovič svoja ravnanja opravičuje s trditvijo, da je on sam politična žrtev, da torej državni aparat pregona ni deloval proti njemu osebno, ampak proti občini. Da je on občina. Zato nima težav, če se osebnih obračunov loteva z javnim denarjem. Prav tako nima zadržkov pri zlorabi blagovne znamke Slovenskih novic, kot nasploh pri kratenju pravic drugih. Njegov cilj ne izbira sredstev, njemu je dovoljeno vse.