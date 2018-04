Še včeraj spodbuda, danes omejitev

Nakup stanovanja na javni dražbi velja za ugodnejšo različico kupovanja nepremičnine. Kar ni nujno res. Pa vendar se primemo za glavo, kaj uspe doseči dražitelju v konkretnih primerih: skoraj tri tisoč evrov za kvadratni meter rabljenega stanovanja na obrobju Ljubljane, izklicna cena na dražbah pa se lahko zviša celo za 80 odstotkov in več.

Dražba, ki je v tujini razširjen način prodaje nepremičnin, si pri nas šele utira pot. Ne obsega samo zaseženih in nepremičnin iz stečajev, ampak tudi povsem običajno ponudbo. Zaradi narave postopka se tam lahko znajde na kupu več deset zagretih kupcev, zato se cena v adrenalinski tekmi lahko bistveno zviša - a le, če je nepremičnina urejena in če so prvotna censka pričakovanja prodajalca prizemljena.