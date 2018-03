Sistem, v katerem se ne da preživeti z delom, je gnil

Drži, da je brezposelnih iz meseca v mesec manj, a hkrati drži, da na vrata humanitarnih organizacij še vedno trka veliko ljudi. Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje vsak dan prejme od 30 do 50 prošenj za pomoč, vse več jih pošiljajo ljudje, ki so zaposleni. Za polovični delovni čas, kot espeji ali pa so po dolgotrajni brezposelnosti le našli službo, vendar so zato kar naenkrat ostali brez subvencij za stanarino in šolsko prehrano, višji je račun za vrtec, otroških dodatkov je veliko manj.

Če pogledamo širšo sliko, je bistvo problema drugje – v vrednosti dela.