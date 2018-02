Sladko in kislo

Ko smo potegnili črto pod Soči 2014, ni bilo treba skopariti s presežniki, pisali smo o osmih veličastnih kolajnah, ki so jih osvojili naši snežni junaki z dvakrat zlato Tino Maze na čelu. Od 23. zimskih olimpijskih iger v Pjongčangu pa se Slovenci poslavljamo s priokusom, primernim za celino, na kateri so bile, sladko-kislim.



Slovenski zimski šport z redkimi izjemami ni več na ravni izpred štirih let, kar je svojevrsten paradoks. Soči se nam je zgodil v časih gospodarske krize in je črnogledemu ljudstvu dajal upanje na boljše čase. Ti so prišli, a v športu še ni pretirano čutiti, da ima Slovenija vročo gospodarsko rast in je posledično proračun bolj poln. Financiranje športa še vedno stagnira (to športna srenja prenaša precej bolj stoično kot kulturna) in ne gre pričakovati, da bodo slovenski olimpijci ob dejstvu, da se javni denar za šport pri nas meri v desetinkah odstotka državnega proračuna, v nedogled nizali izjemne uspehe.